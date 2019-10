Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Weitere Festnahmen und Durchsuchungen nach dem Tötungsdelikt in Wetzlar

Dillenburg (ots)

(Bezug: Presseinformationen vom 01/02/03 und 04. September)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Nach dem Tötungsdelikt am 01.September 2019 im Magdalenenhäuser Weg nahmen die Ermittler heute Morgen (Freitag, 25. Oktober) in Aßlar und Langgöns zwei weitere Männer vorläufig fest und durchsuchten in Biebertal eine Gaststätte. Für die Durchsuchungs- und Festnahmemaßnahmen erhielten die Ermittler Unterstützung durch ein Spezialeinsatzkommando. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die beiden Männer wurden widerstandslos festgenommen.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse erließ das Amtsgericht Wetzlar die von der Staatsanwaltschaft Wetzlar beantragten Haftbefehle gegen die Männer.

Die weiteren Presseinformationen erfolgen ausschließlich über die Staatsanwaltschaft in Wetzlar, Tel. 06441/44776-225.

Uwe Braun, Oberstaatsanwalt

Martin Ahlich, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell