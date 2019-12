POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.12.2019

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Diebstahl

Goslar. Ein 33-jähriger Goslarer drang am frühen Sonntagabend in die Aufenthaltsräume von Mitarbeitern eines Hotels in der Innenstadt ein, um diese nach Diebesgut zu durchsuchen. Hierbei wurde er von Mitarbeitern angesprochen und versuchte zu flüchten. Hier konnte er ebenfalls durch Mitarbeiter gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Widerstand

Goslar. Am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem randalierenden 27-jährigen Goslarer in ein Café in Oker gerufen. Der junge Mann ging beim Eintreffen der Polizei auf einen 34-jährigen Goslarer los und musste von den Beamten zurückgehalten werden. Dabei biss er einem 38- jährigen Polizisten in die Hand. Der alkoholisierte Mann äußerte später im Gewahrsam der Polizei Suizidabsichten und wurde nach Vorstellung bei einem Arzt und dem Landkreis Goslar in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Einbruch

Goslar. In der Zeit von Donnerstag bis Samstag, drangen bislang unbekannte Täter in eine Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Eulenburg" ein und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

