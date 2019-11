Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Einbruch in Wohnhaus

Karlsdorf (ots)

Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro, hat ein Einbrecher am späten Freitagnachmittag zwischen 16.40 Uhr und 18.00 Uhr in der Breithauptstraße in Karlsdorf erbeutet.

Nach den Feststellungen der Polizei war der Unbekannte über die Terrassentür in das Wohnhaus eingedrungen. Im Inneren durchwühlte er Schränke sowie Schubladen. Nachdem er die Wertsachen beim Durchsuchen der Räume an sich gebracht hatte, verschwand e schließlich wieder auf demselben Weg.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

