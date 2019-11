Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Keltern - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Bachstraße in Keltern

Keltern (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagabend in der Bachstraße in Keltern bittet das Polizeirevier Neuenbürg um Hinweise zu einem geflüchteten Unfallverursacher.

Wie die bisherigen Feststellungen ergeben haben, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr, im Wohngebiet von Keltern die Bachstraße in Richtung Poststraße. Hierbei beschädigte er den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Skoda an der gesamten linken Fahrzeugseite.

Der Unfallverursacher setzte indessen seine Fahrt fort, obwohl er am Pkw seiner Kontrahentin einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht hat.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeuglenker/- lenkerin nimmt das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 79120 entgegen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell