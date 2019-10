Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Inden (ots)

Eine Vorfahrtverletzung führte am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 20:30 Uhr wollte eine 43-jährige Autofahrerin aus Belgien die L 241 aus Richtung Inden-Frenz kommend in Richtung Indelandstraße queren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 46-Jährige aus Inden die L 241 in Richtung Lamersdorf. Die 43-Jährige querte die L 241, ohne die Vorfahrt der Indenerin zu beachten. Nach eigenen Angaben habe sie den Wagen nicht wahrgenommen. Die 46-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr, auszuweichen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrzeugführerinnen, sowie die 16-jährige Beifahrerin der Frau aus Inden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei wurden mit RTW zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro.

