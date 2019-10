Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Wohnwagens

Düren (ots)

Den Diebstahl seines Wohnwagens musste am Mittwochmorgen ein Mann aus Düren feststellen.

Zwischen Dienstagabend, 17:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:45 Uhr, machten sich demnach Unbekannte an einem Rolltor einer Firma in der Straße "Am Langen Graben" im Gewerbegebiert "Im Großen Tal" zu schaffen. Auf dem Gelände war der Wohnwagen abgestellt und mit wohnwagentypischen Sicherungen versehen. Diese Sicherungen wurden, nachdem das Rolltor gewaltsam geöffnet worden war, aufgebrochen und entfernt. Unerkannt konnten der oder die Täter mit dem Hänger flüchten. Gestohlen wurde ein hochwertiger Wohnwagen der Marke Dethleffs. Zur Tatzeit war das Kennzeichen DN-JS 757 angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

