Polizei Düren

POL-DN: Tödlicher Unfall auf der B56 bei Freialdenhoven

Aldenhoven (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist heute bei einem schweren Unfall auf der B56 ums Leben gekommen.

Gegen 11:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw die B56 aus Richtung Geilenkrichen in Richtung Aldenhoven. Bei Freialdenhoven überholte er mehrere Fahrzeuge und kam am Ende des Überholvorgangs aus noch nicht bekannter Ursache ins Schlingern. Der Mann aus Grevenbroich verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab. Der Wagen des 46-Jährigen touchierte zwei Bäume, bevor er gegen einen weiteren Baum prallte. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenprall in mehrere Teile zerrissen. Der Fahrer des Wagens verstarb noch an der Unfallstelle. Die B56 war zwischen Puffendorf und der Abzweigung Siersdorf bis in den Nachmittag in beide Richtungen gesperrt.

