POL-DN: Mehrere Auffahrunfälle in Düren

Gleich drei Auffahrunfälle hat die Polizei gestern in Düren aufgenommen. Zwei Fahrzeuge waren bei einem Unfall auf der Euskirchener Straße beteiligt, drei Autos kollidierten auf der Zollhausstraße, und auf der Veldener Straße stießen zwei Pkw ineinander.

Gegen 12:30 Uhr kam es an einer Ampel auf der Euskirchener Straße auf Höhe der Einmündung "Am Adenauerpark" zu einem Auffahrunfall. Ein 51 Jahre alter Mann aus Jülich wartete in Fahrtrichtung Oststraße an der Ampel, als ihm ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren auffuhr. Der 79-Jährige hatte den anfahrenden Pkw des Vordermannes nicht gesehen. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 7000 Euro. Der 51-Jährige war leicht verletzt.

Die Veldener Straße befuhr eine 24 Jahre alte Frau aus Düren gegen 15:00 Uhr. Sie hatte ihren 9 Monate alten Sohn dabei. Aufgrund eines Rückstaus musste sie abbremsen, was die nachfolgende 81-Jährige aus Düren zu spät bemerkte. Die beiden Pkw kollidierten. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn wurde vorsorglich ebenfalls untersucht. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Auf der Zollhausstraße fuhren gegen 11:00 Uhr drei Pkw in Richtung Nordstraße. Als der voranfahrende 76-jährige Dürener wegen eines abbiegenden Autos bremsen musste, bremste zwar der darauffolgende 57 Jahre alte Dürener, die nachfolgende 49-jährige Dürenerin prallte jedoch auf ihren Vordermann und schob dann das Auto des 57-Jährigen noch gegen das des 76-Jährigen. Die Verursacherin wurde als einzige leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 11500 Euro.

