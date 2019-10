Polizei Düren

POL-DN: Drei versuchte Wohnungseinbrüche im Kreis

Kreis Düren (ots)

Am gestrigen Morgen versuchten Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Am Montagabend war ein Einfamilienhaus in Jülich das Ziel eines Einbruchsversuchs. Auch in Nideggen gingen Täter am Montagabend ein Haus an.

Am Dienstag zwischen 07:15 Uhr und 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der August-Klotz-Straße in Düren. In der zweiten Etage versuchten die Täter laut Spurenlage, die Tür aufzuheben, was allerdings misslang.

In der Reiderstraße in Jülich-Broich überkletterten Einbrecher am Dienstag erst den rückwärtig gelegenen Zaun eines Einfamilienhauses, um so in den Garten zu gelangen. Die Polizei stellte Hebelspuren an Terrassentür und Fenstern fest. Ins Haus waren die Täter allerdings nicht gelangt. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr.

Ein freistehendes Einfamilienhaus in der Eifelstraße in Nideggen wurde ebenfalls am Dienstag zum Ziel von Einbrechern. Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr hatte man offenbar versucht ein Fenster am Wintergarten des Hauses aufzuhebeln. Möglicherweise wurden der oder die Täter durch die Hunde der Hausbesitzer abgeschreckt, hinein gelangten sie nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

