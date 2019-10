Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Essen - Diebstahl eines Nebelscheinwerfers

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Oktober 2019, 22:00 Uhr, und Samstag, 12. Oktober 2019, 6:30 Uhr, baute ein bislang unbekannter Täter den rechten Nebelscheinwerfer eines in der Ahauser Straße geparkten Ford Fiestas aus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, 14. Oktober 2019, zwischen 11:00 Uhr und 11:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Ford Kuga. Es konnten Kratz- und Scheuerstreifen am Lack auf der Fahrerlängsseite festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Montag, 14. Oktober 2019, auf Dienstag, 15. Oktober 2019, gegen 24:00 Uhr, gelang es Polizeibeamten nach einem Zeugenhinweis den gemeldeten Fahrer eines Pkw in der Straße Aslage zu kontrollieren. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 27-jährigen Mann aus Cloppenburg Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und ordneten eine Blutentnahme an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 14. Oktober 2019, um 22.20 Uhr, geriet ein 31-jähriger Mann aus Barßel auf der Ammerländer Straße mit seinem Pkw in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten stellten fest, dass ein Fahrverbot aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit vorliegt und der Barßeler somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. Oktober 2019, zwischen 11:00 Uhr und 11:44 Uhr, kommt es auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Längsstreifen geparkter Opel wurde dabei beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. Oktober 2019, zwischen 9:30 Uhr und 15:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 836 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

