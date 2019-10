Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Diebstahl von Werkzeugen aus Rohbau eines Altenwohnheims

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 11. Oktober 2019, 16:00 Uhr, und Montag, 14. Oktober 2019, 7:00 Uhr, Zugang zum Rohbau eines Altenwohnheims in der Franziskusstraße. Im Inneren des Gebäudes entwendeten sie diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigungen durch Graffiti

In der Zeit zwischen Sonntag, 13. Oktober 2019, 18:00 Uhr, und Montag, 14. Oktober 2019, 7:00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Wand eines Neubaus im Höner-Mark-Weg sowie einen dort auf der Baustelle befindlichen Radlader mit Sprühfarbe.

Im selben Tatzeitraum wurde in der Königsberger Straße ein Carport und ein Zaunelement aus Holz mit Sprühfarbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Oktober 2019, 18:00 Uhr, und Sonntag, 13. Oktober 2019, 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Lindenstraße abgestellten Seat Leon. An dem Fahrzeug wurden an der Hintertür der Fahrerseite Kratzer, Lackabriebspuren und eine Beule festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

