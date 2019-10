Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Dieb festgehalten

Am Sonntag, 13. Oktober 2019, kam es zwischen 16.00 und 16.20 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einem Verkaufsstand an der Vördener Straße. Ein 28-jähriger Mann aus Lohne brach eine Geldkassette auf und beabsichtigte das Bargeld zu stehlen. Er konnte durch den Betreiber festgehalten und der Polizei übergeben werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige für eine weitere Tat vom Freitag, 11. Oktober 2019, in Frage kommt. Hier wurde ebenfalls eine Geldkassette aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 11. Oktober 2019, wurde um 23.48 Uhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Bühren auf der Harmer Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besittz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 14. Oktober 2019, wurde um 00.10 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf der Heinrichstraße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Mittwoch, 09. Oktober 2019, 22.15 Uhr bis Donnerstag, 10. Oktober 2019, 11.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta Oyther Straße, einen Pkw Seat-Toledo, indem sie die hintere linke Seitenscheiben mittels eines Steines einwarfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 80,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 13. Oktober 2019, 14.05 Uhr befuhr eine 45-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Osloer Straße in Vechta, in Richtung Falkenrotter Straße. An der dortigen Kreuzung hielt sie ordnungsgemäß an. Als sie die Kreuzung dann geradeaus überqueren wollte missachtete sie dieVorfahrt eines von links kommenden Pkw eines 66-jährigen, der die Falkenrotter Straße aus Richtung Bakum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 66-Jährige und seine 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 13. Oktober 2019, 11.37 Uhr verschmutzte ein 32-jähriger aus Steinfeld mit seinem Land- und Forstwirtschaftlichen Fahrzeug die Fahrbahn der Düper Straße (K 268) in Lohne. Infolge dessen kam ein 51-jähriger aus Marienheide (NRW) mit seiner Zugmaschine mit Anhänger von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Der Lkw musste geborgen werden. Verletzte Personen gab es nicht. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 13. Oktober 2019, 20.54 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw Opel Insignia die Dinklager Straße in Lohne, in Richtung Bakumer Straße. Hierbei überfuhr er den Kreisverkehr, wobei die Beschilderung beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441/943-0.

Damme - Verkehrsunfall

Bereits am Donnerstag, 10. Oktober 2019, um 19.20 Uhr kam es auf der Straße Ohlkenbergsweg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 34-Jähriger Pkw-Fahrer aus Damme fuhr in Richtung Innenstadt, als ihm in Höhe des Dinkelkamps ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw entgegenkam und auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Seitenspiegel der Fahrzeuge. Über die Schadenshöhe liegen keine Angaben vor. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne Angaben seiner Personalien. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Neuenkirchen-Vörden - wechselseitige Körperverletzung

Am Samstag, 12. Oktober 2019, um 23.15 Uhr gerieten ein 31-Jähriger aus Vechta und ein 28-Jähriger aus Neuenkrichen-Vörden auf einer Feierlichkeit an der Severinghauser Straße in Streit. Hierbei kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen den alkoholisierten Beteiligten. Die Polizei und ein Rettungswagen wurden hinzugezogen. Beide Beteiligten erlitten Kopfverletzungen und der 28-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Dammer Krankenhaus transportiert.

