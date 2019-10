Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, den 12.Oktober 2019, gegen 18.00 Uhr und Sonntag den 13.Oktober 2019, um 14.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Goethestraße ein VW, Golf beschädigt, indem der Fahrzeuglack zerkratzt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell