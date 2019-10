POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum - Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis Gegen 14:50 Uhr kam am Samstag eine 47-jähriger Dammerin mit ihrem Pkw auf der Essener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte hierbei Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch gegen den auf dem Beifahrersitz befindlichen 37-jährigen Halter des Pkw, der ebenfalls aus Damme kommt, wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er die Fahrt zuließ.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit Am Sonntag, 13.10.19, gg. 00.55 Uhr, befuhr ein 50jähriger Bakumer mit seinem Pkw die Büscheler Straße in Bakum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand er unter Alkoholeinfluss (0,99 Promille). Eine Blutentnahme war die Folge. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Bakumer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Neuenkirchen/Vörden - Trunkenheitsfahrt Am Samstag, den 12.10.2019, gegen 21:30 Uhr, befuhr eine 61jährige aus Oldenburg mit ihrem PKW die Straße "Hörsten" in Neuenkirchen/ Vörden, obwohl sie deutlich unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand (1,38 Promille). Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Die Oldenburgerin erwartet nun ein Strafverfahren.

Dinklage - Versucher Einbruchdiebstahl in Bürogebäude Unbekannte Täter schlugen am frühen Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr die Fensterscheibe zu einem Bürogebäude in der Rombergstraße ein und gelangten anschließend in die dortigen Räumlichkeiten. Bisher wurde nicht bekannt, dass die Täter bei ihrem nächtlichen Besuch etwas entwendeten.

Steinfeld - Brand eines Pkw Glücklicherweise nur Sachschaden entstand am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr, als ein Pkw, der in einer Scheune in der Bahnhofstraße abgestellt war, gestartet wurde und hierbei sofort anfing zu brennen. Durch das Feuer wurde auch ein davorstehender weiterer Pkw beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Steinfeld gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

