Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg Saterland - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Rollerfahrer

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, 12. Oktober kam es um 06:49 Uhr in Saterland - Ramsloh zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 21jährigen Treckerfahrer aus dem Saterland sowie einem 17jährigen Rollerfahrer aus Barßel. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Fahrer des Treckers von einem landwirtschaftlichen Betrieb auf die Straße Am Ostermoor einzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer des Treckers den Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Rollerfahrer sowie Trecker. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Gegen den Fahrer des Treckers wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

