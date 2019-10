Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 11.-12.10.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mehrere Pkw angegangen

Von Donnerstag auf Freitag, 10.10. - 11.10.2019 in der Tatzeit von circa 17:30 bis 11:00 Uhr, ereigneten sich mehrere Diebstähle von Navigations- und Entertainmentsystemen aus Fahrzeugen in Sternbusch. Bislang unbekannte Täter gingen Pkw, die vor Wohnanschriften in der Fontanestraße, Kuckucksstraße und Kleine Straße abgestellt waren, an und entwendeten eingebaute Elektronikgeräte und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 10.10.19, 18:30 Uhr bis 11.10.19, 06:00 Uhr wurde ein im Ritzereiweg geparkter Pkw (Citroen) am Heck von einem bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegengenommen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 11.10.2019 kam es auf der Beverner Straße in Essen gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, durch welchen ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Cloppenburg leicht verletzt wurde. Dieser fuhr mit seinem Krad auf das Fahrzeug eines 32-jährigen LKW-Fahrers aus Essen auf. Ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 1000 Euro entstand dabei.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Freitag, den 11.10.19, ereignete sich gegen 19:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lagestraße in Löningen. Als ein 25-jähriger Löninger mit seinem Pkw (Skoda) von der Lodberger Straße aus die Lagestraße befahren will, übersieht er im Einmündungsbereich beim Abbiegevorgang eine 17-jährige Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Dabei zieht sich die aus Löningen stammende Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zu. Am Pkw entsteht ein leichter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

