Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg vom 12.10.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol

Am 12.10.2019, um 23:28 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Cappeln mit einem PKW die Straße "Zur Kolpingklus" in 49685 Emstek, obwohl er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Bei dem 24-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei Cloppenburg leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol gegen den 24-Jährigen ein. Ihm wurde die Weiterfahrt zudem untersagt.

Garrel/OT Varrelbusch - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am 12.10.2019, um 12:50 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger aus Garrel mit seinem PKW aus Unachtsamkeit und bei regennasser Fahrbahn auf der Friesoyther Straße in Höhe der Ortschaft Varrelbusch auf eine 33-jährige PKW-Fahrerin aus Emstek auf, da diese an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten musste. Die beteiligte PKW-Fahrerin aus Emstek und ihre 56-jährige Beifahrerin zogen sich aufgrund des Zusammenstoßes leichte Verletzungen zu. Es entstand leichter Sachschaden an den beteiligten PKW. Gegen den 38-jährigen PKW-Fahrer aus Garrel wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung i.V.m. einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am 12.10.2019, um 11:55 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem PKW die Straße "Zum Brook" in 49661 Cloppenburg. An der Kreuzung "Alter Emsteker Weg" beabsichtigte er geradeaus in die Lindenallee zu fahren und übersah dabei die von links kommende, bevorrechtigte 28-jährige PKW-Fahrerin aus Cappeln. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die beiden beteiligten Fahrzeugführer und ein weiterer Fahrzeuginsasse leicht verletzt wurden. Gegen den 53-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung i.V.m. einem Verkehrsunfall eingeleitet.

