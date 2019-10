Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg Friesoythe - Mittelstenthüle; Verkehrsunfall mit Sachschaden

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, 12. Oktober 2019 kam es um 20:30 Uhr in Friesoythe - Mittelstenthüle zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 33jähriger Paketfahrer aus Ostrhauderfehn die K 300 aus Richtung Augustendorf kommend in Richtung B 72. Im weiteren Verlauf kam der Fahrer kurz vor dem Ortseingang Mittelstenthüle aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Stahlschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw wurde jedoch erheblich beschädigt und musste durch einen Abschlepper von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe

Knelangen, POK

Telefon: 04491/93 16 0

E-Mail: karsten.knelangen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell