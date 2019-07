POL-ME: Trickbetrüger täuscht und bestiehlt Seniorin in Velbert - Zeugen gesucht - Velbert - 1907067

Polizei Mettmann

Trickbetrüger täuscht und bestiehlt Seniorin in Velbert - Zeugen gesucht - Velbert - 1907067

Mettmann

Am Donnerstagmorgen (11. Juli 2019) wurde eine 85 Jahre alte Seniorin in Velbert Opfer eines Trickbetrugs und Diebstahls. Unter dem Vorwand, ein alter Bekannter ihres bereits verstorbenen Ehemanns zu sein, verschaffte sich der Trickbetrüger Zugang zu der Wohnung der Velberterin und entwendete ihr Bargeld. Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Tat warnt die Kreispolizeibehörde Mettmann noch einmal eindringlich davor, fremde Menschen in die eigene Wohnung zu lassen.

Gegen 11:45 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der Seniorin, welche ihm die Tür öffnete. Der Mann fing ohne Umschweife an, über den Ehemann und die Kinder der Seniorin zu erzählen, so dass sie annahm, er sei ein alter Bekannter ihres bereits verstorbenen Mannes.

Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung und setzte sich mit ihm ins Wohnzimmer, wo sich beide eine Zeit lang unterhielten. Dabei fragte der Unbekannte auch nach dem Bargeld der Frau. Als der Mann wenig später die Wohnung wieder verließ, stellte die 85-Jährige fest, dass der Unbekannte ihr Bargeld entwendet hatte.

Die Velberterin informierte anschließend die Polizei, welche umgehend eine Fahndung veranlasste. Mittels folgender Täterbeschreibung sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Trickbetrüger geben können:

- ca. 70 - 75 Jahre alt - ca. 1,65 Meter groß - schlank - gräuliches Haar - trug eine karierte Mütze, ein hellblaues Hemd und eine dunkle Hose

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei nochmals ausdrücklich: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Zuhause! Seien Sie besonders wachsam, wenn Jemand nach ihren Vermögensverhältnissen fragt oder sie auffordert, Ihnen den Aufenthaltsort ihres Bargelds, Schmucks oder anderer Wertgegenstände zu zeigen. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei unter der 110 an.

