Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin, Zeugenaufruf

Am Freitag, den 11. Oktober 2019, ereignete sich gegen 19.20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lagestraße in Löningen. Als ein 25-jähriger Löninger mit seinem Pkw (Skoda) von der Lodberger Straße aus die Lagestraße befahren will, übersieht er im Einmündungsbereich beim Abbiegevorgang eine 17-jährige Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Dabei zieht sich die aus Löningen stammende Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zu. Am Pkw entsteht ein leichter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 14. Oktober 2019, wurde um 00.16 Uhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel auf der Molberger Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell