POL-DN: Jugendliche nach Raub in Supermarkt gestellt

Düren (ots)

Zwei Jugendliche hatten beim Bezahlen in die Kasse eines Supermarktes in Mariaweiler gegriffen und Bargeld entwendet. Sie flüchteten, konnten aber von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Um 11:25 Uhr wurden die Beamten zu einem Supermarkt in der Straße "An Gut Nazarath" gerufen. Eine Kassiererin schilderte, dass zwei Jugendliche vorgegeben hatten, Kaugummis bezahlen zu wollen und in die Kasse gegriffen hatten, als diese sich öffnete. Obwohl die Frau versuchte, die Täter vom Diebstahl abzuhalten, riss einer der Jugendlichen seine Hand samt Bargeld schließlich auch der Kasse und beide flüchteten. Sowohl die Kassiererin als auch Zeugen konnten die Täter und ihre Kleidung beschreiben. Bei einer Fahndung durch die Polizei wurden die Jugendlichen kurze Zeit später angetroffen. Das vermeintliche Diebesgut trugen sie bei sich, das Geld wurde sichergestellt. Da die Beschuldigten zunächst nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnten, wurden sie zur Wache gebracht. Nachdem man die Identität der beiden, ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger aus Düren, festgestellt hatte, wurden sie entlassen.

