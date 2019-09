Polizei Dortmund

POL-DO: Auto überschlägt sich auf der A46 bei Arnsberg - Fahrer wird schwerverletzt

Dortmund (ots)

Der Fahrer eines Mazda hat sich am heutigen Montagmittag (23. September) auf der A46 bei Arnsberg überschlagen. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn und flog den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge ist der 58-Jährige auf der Autobahn in Richtung Brilon gefahren, als sein Wagen gegen 13.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Pkw rutschte zunächst über den Grünstreifen, prallte anschließend gegen die Leitplanke und überschlug sich schließlich. Mehrere Zeugen hielten an und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber landete zudem auf der Autobahn und brachte den schwerverletzten Arnsberger in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A46 in Richtung Brilon voll gesperrt werden. Ab 14.50 Uhr konnte zunächst ein Fahrstreifen, um 15.25 Uhr auch der zweite freigegeben werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro.

