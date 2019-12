Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 15.12.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 3000,- Euro Sachschaden 14.12.2019, 13.35 Uhr, Seesen, B 243 Abzweigung B 64, Schlackenmühle. Ein 26-jähriger Pkw Fahrer aus Frankfurt befuhr die B 243 aus Rtg. der Anschlussstelle der A7 und fuhr in Rtg. Osterode. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur B 64 wechselte er nach rechts auf den Abbiegestreifen in Rtg. Bad Gandersheim und übersah hierbei den 31-jährigen Pkw Fahrer aus Kassel, der sich bereits auf dem Abbiegestreifen befand. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Wildunfall mit ca. 550,- Euro Sachschaden 14.12.2019, 19.00 Uhr, Lutter, B 248. Ein 70-jähriger Pkw Fahrer aus Hedeper befuhr die B 248 aus Seesen kommend in Rtg. Lutter und kollidierte mit einem querenden Wildschwein.

Wildunfall mit ca. 1000,- Euro Sachschaden 14.12.2019, 19.00 Uhr, B 248, Lutter. Ein 33-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen befuhr die B 248 aus Lutter kommend in Rtg. Seesen und kollidierte mit einem querenden Wildschwein.

Sachbeschädigung Schaden ca. 270,- Euro 10.12.19, 11.45 Uhr, Seesen, Autowaschanlage Braunschweiger Straße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte nach einem Waschvorgang die Lanze einer Hochdruckanlage. Hinweise unter Tel. 9440.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Lutter, Seesener Straße, vermutl. in der Nacht auf den 08.12.19. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte eine vorgelagerte Grundstücksmauer der St.Georgskirche mit einem Schriftzug in rot/blauer Farbe.

Illegale Müllentsorgung - Hausmüll - Uhrzeit unbekannt; B 248, zwischen Seesen und Neuekrug, Parkplatz rechtsseitig in Rtg. Seesen, "Kiliansloch". Unbekannter lagerte vier Müllsäcke mit Hausmüll an der dortigen Mülltonne ab.(hei)

