Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall

Eschwege (ots)

Ca. 18.000 Euro Sachschaden und ein verletzter Fahrer sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich heute früh im Kreuzungsbereich der B 400 / B 27 in der Gemarkung von Wichmannshausen ereignet hat. Gegen 05.15 Uhr missachtete ein 60-Jähriger Sattelzugfahrer aus Erfurt die Vorfahrt eines 24-Jährigen aus Hünfeld, als er von der B 400 nach rechts auf die B 27 in Richtung Eschwege einbiegen wollte. Dabei kollidierte der Sattelzug mit dem Klein-Lkw (Transporter) des 24-Jährigen, der die vorfahrtsberechtigte B 27 aus Richtung Sontra befuhr und in Richtung Eschwege unterwegs war. Der 24-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr.

