Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Kilogramm Cannabispflanzen im Auto entdeckt- Aufzuchtanlage in Wohnung gefunden

Neustadt- Glewe (ots)

Mehrere Kilogramm Cannabis sowie eine kleine Aufzuchtanlage hat die Polizei am Donnerstag bei einem 25-jährigen Mann in Neustadt- Glewe entdeckt. Zunächst hatten die Polizisten im Zuge einer Verkehrskontrolle ca. drei Kilogramm frisch geerntete Cannabispflanzen im Auto des Mannes gefunden, der einem Vortest zufolge selbst unter Drogeneinwirkung stand. Die Cannabispflanzen hatte der 25-Jährige in mehreren Plastiktüten verpackt. Kurz darauf entdeckte die Polizei in seiner Wohnung eine kleine Cannabisplantage mit rund 50 Jungpflanzen. Zudem wurden auch abgeerntete Pflanzenreste sowie verschiedenes szenetypisches Zubehör und weitere Drogen gefunden. Die Polizei beschlagnahmte das Rauschgift und nahm den aus der Region stammenden Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Schweriner Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob sie einen Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht stellt.

