POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 15.12.2019 Teil II

Vienenburg

Unfallflucht zwischen Lochtum und Abbenrode

Donnerstag 12.12.2019, 14.15 Uhr, K 27, Lochtum Richtung Abbenrode Der bislang unbekannte Führer eines Pkw VW Passat, Farbe dunkelbraun/schwarz, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw Audi A 3 aus Abbenrode. Der Fahrer des Pkw VW Passat entfernte sich, ohne seine Beteiligung am Unfall bekannt zu geben. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an, aufgefundene Fahrzeugteile helfen zur Identifizierung. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro, Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg bzw. Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110

Reifen zerstochen

Samstag 14.12.2109, 23.30 Uhr bis Sonntag 15.12.2019, 10.00 Uhr, Vienenburg, Königsberger Straße, Ein bislang Unbekannter zerstach an einem Mercedes in silberner Farbe sowie an einem Pkw VW Polo in weiß, die in der Königsberger Straße abgestellt waren, jeweils alle vier Reifen. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt etwa 800 Euro belaufen, Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg bzw. Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110.

Krause, PHK

