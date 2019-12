Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 15.12.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Älterer Frau die Handtasche geraubt

Samstag, 14.12.2109, 13.05 Uhr, Bad Harzburg, Stadtpark Einer 90-jährigen Frau aus Bad Harzburg, die im Stadtpark Bad Harzburg (Herzog-Wilhelm-Straße in Höhe Nr. 86) spazieren ging, wurde die Handtasche Arm gerissen. Der Täter stürzte noch beim Angriff, konnte dann jedoch mit seiner Beute flüchten. Der Täter, ein junger Mann mit südländischem Aussehen, war in Begleitung eines weiteren jungen Mannes, der eher europäisch aussah. Das Opfer wurde durch den geleisteten Widerstand beim Angriff an der Hand verletzt. Zeugen, die den Vorfall oder die beiden jungen Männer in diesem Bereich gegen 13.00 Uhr gesehen haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Harzburg, tel. 05322- 911110, in Verbindung zu setzen.

Vienenburg

Trunkenheit im Straßenverkehr

Samstag, 14.12.2019, 15.15 Uhr. Ein 51-jähriger Mann mit Wohnsitz in Vienenburg führte einen Pkw Skoda auf der Okerstraße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, der der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Verkehrsunfall /Beteiligter unter Alkoholeinfluß

Samstag, 14.12.2109, 18.30 Uhr, Kreisstraße 34 (Wülperode / Wiedelah) Der 21-jährige Fahrer eines Pkw BMW aus Hamburg, übersah beim Abbiegen auf die Kreisstraße 34 den in Richtung Wiedelah fahrenden Pkw Seat aus Goslar. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 30-jährige Fahrzeugführer des Seat aus Goslar unter dem Einfluß alkoholischer Getränke (1,69 Promille) stand. Strafverfahren wurden eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt.

