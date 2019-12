POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall

Ein Pkw-Fahrer befährt am Samstag, d. 14.12.2019, kurz nach Mitternacht, mit seinem VW in Clausthal die Altenauer Straße und erkennt zu spät den im Wendemanöver befindlichen Schneepflug in Höhe Agricolastraße. Einer von drei Insassen im Pkw VW wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der VW wird stakk beschädigt, so das Fahrzeug abgeschleppt werden mußte; Sachschaden wird auf 3000 EUR geschätzt. Am Schneepflug war bei Unfallaufnahme kein Schaden erkennbar.

Feuerwehreinsatz mit Beleidigung

Am Freitag, d. 13.12.2019, 20.45 Uhr, kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Zellerfeld, Goslarsche Straße. Dort hatte ein Heinrauchmelder in einer Wohnung ausgelöst und es war auch Brandgeruch wahrnehmbar. Da der Wohnungsinhaber der Feuerwehr den Zutritt zur Wohnung verweigerte, mußte er durch Schieben und Drücken zum Öffnen der Wohnungstür gezwungen werden. Grund für den Alarm war schließlich angebranntes Essen. Der Wohnungseigentümer beleidigte abschließend die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei vor Ort. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung wurde erstattet.

Verkehrsunfall

Am Freitag, d. 13.12.2019, 17.15 Uhr, ereignete sich in Clausthal-Zellerfeld am Kreisel ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Mercedes den Zellbach und übersah den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw VW. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 6000EUR. /Krz.

