Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 14.12.2019

Goslar (ots)

Raub im Bad Harzburger Bahnhof:

Am 13.12.2019, gegen 22:30 Uhr, wurden ein 16-jähriger Bad Harzburger und ein 14-jähriger Salzgitteraner von einer unbekannten männlichen Person im Bahnhofsgebäude Bad Harzburg in aggressiver Weise angesprochen. Der 16-jährige bekam von dem Täter unvermittelt einen Kopfstoß und anschließend einen Schlag in den Bauch. Hierdurch fiel er zu Boden und verlor seine Geldbörse, die der Täter an sich nahm und flüchtete.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/91111-0.

Verkehrsunfall mit verletzter Person:

Am 14.12.2019, gegen 05:00 Uhr, kam es auf der Herzog-Julius-Straße zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Eine 58-jährige Bad Harzburgerin missachtete mit ihrem PKW Ford Fiesta das zu dieser Zeit geltende Stoppschild, als sie aus der Forstwiese kommend die Herzog-Julius-Straße queren wollte, um auf die B4 aufzufahren und stieß mit einer 42-jährigen Bad Harzburgerin zusammen, welche die Herzog-Julius-Straße mit ihrem VW Polo in Richtung Bahnhof befuhr.

Die 42-jährige Polofahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Winkler, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell