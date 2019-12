POL-GS: Polizeiinspektion Goslar, Pressebericht vom 13.12. bis 14.12.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiß-Straße wurde am Freitag zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr beim Ein- oder Ausparken ein grauer Audi A 4 beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Goslar, 05321 / 339-0

PKW fährt gegen Hauswand

Dörnten. Am Freitagabend um 22:00 Uhr befuhr ein 21jähriger Liebenburger die Straße Zur Osterwiese. Dort durchbrach er mit seinem PKW einen hölzernen Grundstückszaun, durchfuhr den Vorgarten und kollidierte anschließend mit der Hauswand des dortigen Einfamilienhauses. Der Liebenburger wurde dabei schwer verletzt. An dem PKW entstand Totalschaden, am Haus erheblicher Gebäudeschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher Alkoholbeeinflussung fest.

