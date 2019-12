Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, d. 11.12.2019, erschien ein Azeigenerstatter beim Polizeikommissariat, weil ihm am Vorabend in einer Spielhalle seine Geldbörse entwendet wurde. Er hatte sich von 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr in der Spielhalle aufgehalten und beim Wechseln der Spielautomaten seine abgelegte Geldbörse liegen gelassen. Bislang unbekannter Täter hat dann die Geldbörse mit Ausweis, EC-Karte und 1000 Euro entwendet. /Krz.

