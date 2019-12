Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.12.2019

Goslar (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Goslar. Eine bislang unbekannte, weibliche Person entwendete am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, die Geldbörse einer 76-jährigen Goslarerin in einem Supermarkt in der Kaiserpassage und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Frau liegt nach ersten Ermittlungen nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 40 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Diebstahl einer Kreissäge

Goslar. In der Zeit von Dienstag, 03.12.20019, bis Samstag, 07.12.2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Wippkreissäge aus einem Holzschuppen am Bollrich. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden in Höhe von 180 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch

Goslar. Am frühen Dienstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der TÜV-Niederlassung in Goslar ein. Ersten Ermittlungen zur Folge, kann der Tatzeitraum auf 04.25 Uhr eingegrenzt werden. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Einbruch

Immenrode. In der Zeit vom 24.11.2019 bis 10.12.2019 nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer im Meierkamp und brachen in das Haus ein. Hierbei wurde Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Falschgeld

Goslar. In einem Supermarkt in der Kaiserpassage wurde am Dienstag ein 10-Euro-Falsifikat beim Bezahlvorgang erkannt. Die Ermittlungen richten sich bislang gegen eine unbekannte Person.

Sachbeschädigung:

Goslar. Bislang unbekannte Täter entfernten mehrere Lampenaufsätze vor Hauseingangstüren im Wilhelm-Schacht-Weg und traten anschließend die Glühbirnen kaputt. Der Tatzeitraum wird von der geschädigten Wohngesellschaft vom 2.12.2019 bis zum 07.12.2019 angegeben. Der Gesamtschaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt.

Ohne Arbeitserlaubnis gearbeitet

Goslar. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in der Bromberger Straße wurde ein Lkw Opel mit Hamburger-Kennzeichen kontrolliert. Hierbei stellten die aufnehmenden Polizeibeamten fest, dass der 39-jährige montenegrinische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Arbeitserlaubnis und ohne Aufenthaltstitel ist und dennoch einer Arbeit als Schrottsammler nachging. Weiterhin war kein Gewerbe auf ihn angemeldet. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 EUR wurde erhoben und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wislicenusstraße. Ein geparkter Pkw Audi wurde beim Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Dienstag zwischen 09.25 Uhr und 10.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-, bzw. Ausparken einen auf dem Marktkauf-Parkplatz abgestellten Pkw Skoda. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Goslar. Sachschaden in Höhe von 16.800 EUR entstand am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Grauhöfer Landwehr. Eine 50-jährige Frau aus Goslar befuhr mit ihrem VW Golf die Grauhöfer Landwehr in Richtung Hahndorf. An der Einmündung zur Stapelner Straße bog sie nach links ab, ohne einem entgegenkommenden 44-jährigen Mann aus Goslar in seinem Pkw Citroen die Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen bei dem der VW Golf gegen einen dahinterfahrenden und bereits auf der Linksabbiegerspur stehenden Pkw Skoda eines 51-jährigen Goslarers prallte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Frau musste zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Goslar gebracht werden.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell