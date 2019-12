Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere hundert Euro aus Pkw gestohlen

Otterbach (ots)

Das ein Auto kein Tresor ist, diese Erfahrung hat in der Nacht zum Sonntag der Fahrer eines Ford Transit gemacht. Der Mann parkte den Wagen im Ortsteil Sambach. Zwischen 2 Uhr und 7 Uhr machten sich Langfinger ans Werk. Sie stahlen aus dem Fahrzeug eine Kreditkarte und mehrere hundert Euro. Wie die Diebe den Wagen knackten oder ob das Auto nicht abgeschlossen war, steht aktuell nicht fest. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden! Lassen Sie niemals Wertsachen im Auto zurück. Gehen Sie davon aus, dass Diebe jedes Versteck im Wagen kennen. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie das Fahrzeug nur kurz verlassen. Machen Sie alle Fenster zu. Wenn Ihr Auto über ein sogenanntes Keyless Go System verfügt, bewahren Sie den Autoschlüssel in einem sicheren Behälter auf. Sicher aufgehoben sind die Schlüssel in einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung. Im Handel werden solche Schlüsselboxen angeboten. Diebe können dann nicht, die Funkwellen des Schlüssels bis zu ihrem Auto verlängern. So verhindern Sie, dass Ihr Wagen unberechtigt geöffnet wird. |erf

