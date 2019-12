Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im E-Auto kräftig getankt

Kaiserslautern (ots)

Auch die Nutzung umweltfreundlicher Antriebsarten verhindert nicht, dass der Fahrer alkoholisiert unterwegs sein kann. So geschehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kaiserslautern. Einem Taxifahrer fiel an einer Ladestation für Elektroautos an der Eselsfürth ein Fahrzeugführer auf, der mit seinem Fahrzeug nach dem Aufladen in Schlangenlinien in Richtung Innenstadt fuhr. Noch während der Anfahrt der Streife hielt der Fahrer auf dem Radweg an. Dort konnte er schließlich von den Beamten kontrolliert werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits der 1,8 Promille, weshalb der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht werden musste. Da das Fahrzeug mittels Handy zu starten ist, musste das Auto sichergestellt werden, um die weitere Nutzung zu verhindern. Auf den umweltbewussten Fahrer kommt nun eine Strafanzeige zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell