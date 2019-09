Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Alphornstraße wurde am Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten sich auf noch nicht bekannte Art und Weise Zugang zur Wohnung im zweiten Obergeschoss verschafft. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie Schmuckstücke, Uhren und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Wert des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301 in Verbindung zu setzen.

