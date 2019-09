Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mercedes kollidiert mit vorfahrtsberechtigter Straßenbahn - mehrere Tausend Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer kollidierte am Mittwochabend, gegen 18:20 Uhr, in der Kurpfalzstraße, in Höhe der Haltestelle "Schloss", mit einer vorfahrtsberechtigten Straßenbahn und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro. Der Autofahrer befuhr die Straße zwischen den Quadraten A1/B1 und kollidierte beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit der von rechts kommenden Straßenbahn. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Verletzungen zog sich aber glücklicherweise niemand zu. Der Straßenbahnverkehr war bis kurz nach 19 Uhr in beide Richtungen eingeschränkt.

