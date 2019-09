Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 44-Jähriger nach Streit mit Faustschlägen und Glasflasche verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bei einem Streit vor einer Gaststätte in der Waldstraße wurde am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein 44-jähriger Mann verletzt. Dabei wurden dem Geschädigten von einem bislang unbekannten Mann mehrere Faustschläge versetzt und eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Anschließend flüchtete der Täter zusammen mit den Begleitern zu Fuß. Das Opfer erlitt mehrere Schnittwunden im Gesicht, nach seiner Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der wird wie folgt beschrieben: Alter Mitte 20, braun gebrannte Haut, zurückgekämmtes Haar. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/777690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell