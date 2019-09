Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bürogebäude - 34-jährige Tatverdächtige festgenommen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude einer Fachfirma für Bau-Logistik in der Olpenitzer Straße in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21./22.09.) wurde am Mittwochmorgen eine 34-jährige Tatverdächtige in Leimen festgenommen. Die Frau steht im dringenden Tatverdacht an dem Gebäude eine Scheibe eingeschlagen und aus einem der Büroräume Bargeld, einen Laptop, ein Navigationsgerät, zwei iPhones sowie Zigaretten entwendet zu haben. Die 34-Jährige räumte in ihrer Vernehmung die Tatbegehung ein, in einem von ihr genannten Versteck wurden Teile des entwendeten Diebesguts aufgefunden und sichergestellt. Der Einbruch wurde zur Beschaffung von Betäubungsmittel verübt, bei der Festnahme wurde eine geringe Menge Marihuana bei der 34-Jährigen sichergestellt. Nach der Vernehmung wurde die Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Leimen.

