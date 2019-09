Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hyundai stößt mit Straßenbahn zusammen - mehrere tausend Euro Schaden

Heidelberg (ots)

Eine 52-jährige Hyundai-Fahrerin war am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr in der Wilhelm-Grieser-Straße in Fahrtrichtung Schwetzinger Straße gefahren und missachtete die Vorfahrt einer Straßenbahn, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Auto und Straßenbahn wurden im Frontbereich stark in Mitleidenschaft gezogen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt.

