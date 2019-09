Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen: Motorradfahrer missachtet Vorfahrt - Unfall im Kreuzungsbereich

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ereignete sich in der Wilhelm-/Hockenheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem alle Beteiligte leicht verletzt wurden, aber keine medizinische Versorgung vor Ort in Anspruch nahmen. Verursacht hatte den Crash ein 18-jähriger KTM-Fahrer, der im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden Hyundai-Fahrers nicht beachtet hatte. Der Motorradfahrer wie auch sein Mitfahrer stürzten auf die Fahrbahn; Sachschaden entstand in Höhe von mehreren tausend Euro. Beide wie auch der Autofahrer wollten sich ggf. selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

