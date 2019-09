Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Betonseitenwand gekracht - Auto nicht mehr fahrbereit

Mannheim (ots)

Bei seiner Fahrt von der B 36 kommend auf die B 37 in Richtung Innenstadt kam am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonseitenwand der dortigen Unterführung. Sein Fahrzeug, an dem Schaden von 4.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Mannheimer überstand den Aufprall zum Glück unverletzt.

