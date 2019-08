Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Scheibe eingeschlagen - Wer hat Beobachtungen gemacht ?

Heidelberg (ots)

Die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Kurfürsten-Passage schlug in der Nacht zum Sonntag ein bislang unbekannter Täter ein. Durch die Öffnung war es möglich, zum Rezeptionspult zu greifen. Ob Gegenstände darauf bzw. Inhalte dieser Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zur Sicherung der defekten Scheibe wurde die Berufsfeuerwehr Heidelberg beauftragt. Als Einbruchszeit dürfte 3 Uhr bis 8.30 Uhr am Sonntagmorgen in Frage kommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

