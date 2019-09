Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nachmittags Fahrräder gestohlen, abends Fußgänger gefährdet, Unfall gebaut und abgehauen, Zeugen und Geschädigte gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Montag gegen 15.50 Uhr sollen ein 45-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau ein E-Bike und ein Trekkingrad in Höhe des Quadrat K1, 8 gestohlen haben.

Das Duo wurde hierbei von einem Zeugen angesprochen, was diese jedoch nicht davon abhielt die Schlösser der Fahrräder aufzubrechen und mit diesen in verschiedene Richtungen davonzufahren.

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nach den Fahrraddieben, konnten diese nicht gefasst werden.

Am Abend gegen 19.10 Uhr soll der 45-Jährige dann mit dem entwendeten weißen E-Bike die Fußgängerzone befahren und Fußgänger durch seine Fahrweise gefährdet haben. In Höhe des Quadrates R1, 2 fuhr er gegen ein dort befindliches Gitter und stürzte. Danach flüchtete der 45-Jährige erneut in Richtung des Quadrats H4 - in Richtung Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Dort konnte er von den verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille, außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass der 45-Jährige unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten stand.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Auch die 58-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass sie zum Unfallzeitpunkt mit dem 45-Jährigen unterwegs war.

Das E-Bike und das Trekkingfahrrad wurden sichergestellt.

Die Beschuldigten wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt suchen nun Zeugen des Unfalls und oder Personen, die durch die Fahrweise des 45-Jährigen gefährdet wurden. Diese mögen sich unter 0621 12580 melden.

