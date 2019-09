Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrecher gesucht

Winsen/Aller (ots)

Samstagabend in der Zeit von 17:15 Uhr bis 01:00 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus Am Mühlenberg eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Diebesgut konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell