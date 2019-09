Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken mit Fahrrad gegen Streifenwagen gekippt

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag fiel zwei Polizisten gegen 03:30 Uhr ein Fahrradfahrer auf. Dieser fuhr in der Hannoverschen Straße ohne Licht in deutlichen Schlangenlinien und hielt eine Flasche in der Hand. Der Aufforderung anzuhalten kam der 18-jährige Mann umgehend nach. Dabei verlor er jedoch das Gleichgewicht und kippte gegen den Streifenwagen.

Ein Alkoholtest ergab dann auch den Grund dafür. Der junge Mann pustete knapp zwei Promille. Die Folge waren eine Blutentnahme und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell