Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrecher stehlen Unterhaltungselektronik

Celle (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Celler Ortsteil Vorwerk war in der Zeit zwischen Donnerstag 15.15 Uhr und Freitag 01.00 Uhr das Ziel von zur Zeit unbekannten Einbrechern. Der oder die Täter gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung in der Straße Himmelsberg und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Ein Fernsehgerät und zwei Spielekonsolen erweckten ihr Interesse - mit der Beute im Wert von mehrt als 1000,- Euro verschwanden die Einbrecher unerkannt.

