Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl aus Rohbau

Ovelgönne (ots)

Einen Schaden von etwa 2000,- Euro verursachten Unbekannte, die sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagnachmittag 17.00 Uhr an einem Rohbau im Eidechsenweg in Ovelgönne zu schaffen machten. Im Obergeschoss öffneten sie gewaltsam ein Tür zu einem Lagerraum und stahlen daraus Maschinen und Baumaterialien. Mit der Beute verschwanden die Diebe unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Polizeikommissariat Bergen

Guido Koch

Telefon: 05051/47166-131

E-Mail: guido.koch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell