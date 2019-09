Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle- Werkzeuge aus Pkw gestohlen

Celle (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Dienstagvormittag kam es zu einem Pkw-Aufbruch im Celler Ortsteil Altencelle. Werkzeuge eines namhaften Herstellers im Gesamtwert von rund 2000 Euro fielen dabei den Dieben in die Hände. Das Fahrzeug selbst wurde am Samstagabend im Lückenweg, direkt im Einmündungsbereich zum Lichtnelkenweg, gesichert abgestellt. Im Tatzeitraum wurde dann die Scheibe eines der beiden Hecktüren des Kastenwagens eingeschlagen. Auf diese Art und Weise gelangte der Täter in den Innenraum des Fahrzeuges und entwendete die Werkzeuge. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Pkw-Aufbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Rufnummer 277-215 in Verbindung zu setzen.

