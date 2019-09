Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alarmanlage hält Einbrecher ab

Celle (ots)

Heute früh gegen 5 Uhr versuchten Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in der Kronestraße einzubrechen. Nach Hebeln an einem Fenster löste jedoch die Alarmanlage aus und der Täter ließ von seinem Vorhaben ab.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle, Tel.: 05141/2770, in Verbindung zu setzen.

