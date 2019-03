Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zwei Verletzte nach Unfall

Sögel (ots)

Zwei Personen zogen sich gestern Abend nach einem Verkehrsunfall auf der Berßener Straße zum Teil schwere Verletzungen zu.

Ein 21-jähriger Mann aus Sögel wollte gegen 18:05 Uhr den Parkplatz Am Geestweg an der Berßener Straße in Höhe des Altstarvener Weg verlassen, um diese in Richtung Sögel zu befahren. Hierbei übersah er die Vorfahrt eines 27-jährigen Mannes, welcher in Richtung Klein Berßen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-jährige Mann aus Sögel wurde dabei schwer verletzt. Der 27-Jährige aus Meppen zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden. Die Berßener Straße war bis ca. 19:15 Uhr gesperrt.

